Ankara'da hareketli gece! Büyük operasyona 552 polis katıldı
ANKARA Altındağ'da 110 ekip 552 polisin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı asayiş uygulamasında 16 şüpheli gözaltına alındı.
Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünün koordinasyonunda 110 ekip ve 552 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında 16 şüpheli gözaltına alındı.
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100 kontrol yapıldı
Çevik kuvvet ve özel harekat ekiplerinin de katıldığı uygulamada, 100 kontrol, 10 sabit yol uygulama, 9 park ve umuma açık yer noktası ile 3 ev arandı.
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16 şüpheli gözaltına alındı
Ekiplerce 4 bin 63 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, 16 şüpheli gözaltına alındı ve 3 kişiye 3 bin 155 lira idari para cezası uygulandı.
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Trafik ekiplerince kontrol edilen 552 araç sürücüsünden 4'üne eksiklik ve kusurları bulunduğundan dolayı 4 bin 809 lira cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten men edildi ve 2 aranan araç da bulundu.
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