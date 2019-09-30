Ankara’da halk otobüsü durağa daldı! İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti

ANKARA Mamak'ta kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Mamak ilçesi'nde feci bir kaza meydana geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı şoförün kontrolünden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi.

Aracın durağa girmesi sonucu meydana gelen feci trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, incelemede bulunmak üzere olay yerine geldi. Şahin yaptığı açıklamada ''3 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti'' dedi.