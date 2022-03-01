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Ankara'da halk ekmeğe zam geldi! Yarından itibaren geçerli yeni fiyatına bakın

Ankara'da halk ekmeğe zam geldi! Yarından itibaren geçerli yeni fiyatına bakın

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, halk ekmeğin yarından itibaren 2 liradan satılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada artan maliyetlere rağmen, uzun süredir fiyat artışı yapılmadığı hatırlatıldı.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, günlük bir milyon üretim kapasitesine sahip halk ekmekte, artan maliyetlere rağmen, uzun süredir fiyat artışı yapılmadığı hatırlatıldı.

Un, maya, işçi maliyetleriyle enerji ve diğer giderlerde yaşanan artışların çok yüksek seviyelere ulaşması nedeniyle fiyat artışının zorunlu hale geldiği belirtilen açıklamada, "Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 2 Mart 2022 itibarıyla kar elde etmeksizin ve maliyetine 2 lira olarak belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

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