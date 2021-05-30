Ankara'da gözyaşları sel oldu! Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in eşinin feryatları yürek dağladı

Şehit Keleş için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara Valisi Vasip Şahin, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, bazı milletvekilleri, bazı eski bakanlar ile diğer ilgililer katıldı.