Ankara'da gözyaşları sel oldu! Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in eşinin feryatları yürek dağladı
Eren-15 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in Ankara'daki cenazesinde gözyaşları sel oldu.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devam eden Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in cenazesi, Ağrı'da düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya getirildi.
Şehit Keleş için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara Valisi Vasip Şahin, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, bazı milletvekilleri, bazı eski bakanlar ile diğer ilgililer katıldı.
Şehidin cenazesi ilk olarak, Keçiören ilçesindeki baba evine götürülerek helallik alındı, ardından Ahmet Hamdi Akseki Camiinde tören düzenlendi.
Törene katılan protokol üyeleri, şehidin annesi Peruzat, babası Hasan ile eşi Pınar Keleş'e başsağlığı dileklerinde bulundu.