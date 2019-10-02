Ankara'da fuhuş operasyonu 30 kadın kurtarıldı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir yıllık teknik ve fiziki takibin ardından 'insan ticareti ve fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarıyla ilgili Ankara ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.