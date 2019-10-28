Ankara'da flaş DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

ANKARA'da terör örgütü DAEŞ ile iltisaklı oldukları tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Dün tüm dünya kamuoyu ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı açıklama ile DEAŞ terör örgütü elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğünü öğrenmişti.

Trump Bağdadi'ye yapılan operasyonda Türkiye'nin yardımlarından ötürü teşekkür etmişti.

DAEŞ'e Ankara'da darbe

Türk güvenlik güçleri yurtiçinde de DAEŞ'e darbe üstüne darbe üstüne vuruyor.

Başkentimiz Ankara'da terör örgütü DAEŞ ile iltisaklı oldukları tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

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