HABER /  GÜNCEL

Ankara'da flaş DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

ANKARA'da terör örgütü DAEŞ ile iltisaklı oldukları tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Dün tüm dünya kamuoyu ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı açıklama ile DEAŞ terör örgütü elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğünü öğrenmişti. 

Trump Bağdadi'ye yapılan operasyonda Türkiye'nin yardımlarından ötürü teşekkür etmişti.

DAEŞ'e Ankara'da darbe

Türk güvenlik güçleri yurtiçinde de DAEŞ'e darbe üstüne darbe üstüne vuruyor. 

Başkentimiz Ankara'da terör örgütü DAEŞ ile iltisaklı oldukları tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

İlgili Haberler
Bağdadi operasyonuna Kayla Muller adı neden verildi korkunç detay Rusya ve İran'dan Bağdadi'nin ölümüne ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktası
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Trump'ın "General Mazlum" dediği YPG'nin bir numarası kim? İşte merak edilenler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray doktoru Yener İnce'den Falcao için olay sözler
Yargıtay'dan emsal karar! Artık dava ihbarnamesinin kapıya asılması yeterli
Rıdvan Dilmen: Bir tarafta sokak kedisi bir tarafta ev kedisi
DEAŞ'ın yeni lideri Abdullah Kardeş kimdir? Telaferli Türkmen deniliyor
Kritik karar öncesi dolar aşağı yönlü başladı Dolar kuru kaç para? 28 Ekim
Saadet Partisi'nin eski lideri Mustafa Kamalak'ın oğlu İYİ Parti'ye geçti
ÖNCEKİ HABERLER
Lemina 'utanıyorum' dedi tercüman bu sözleri gizledi
Kargolar bugün açık mı 28 Ekim kargo çalışma saatleri
Mert Çetin forma giydi Roma Milan'ı yıktı
Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi!
La Liga'da Granada'dan 46 yıl sonra bir ilk
Doing Business 2020 raporuna göre iş kurmanın en kolay olduğu ülkelere bakın!
Yorumlar