Ankara'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Ankara'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.