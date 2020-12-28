Ankara'da fil hastalığına yakalandı hayatı altüst oldu! Yıl geçtikçe daha çok şişiyor
ANKARA'da geçirdiği trafik kazası sonrasında kılcal damarı kopan ve ondan sonra halk arasında fil hastalığına yakalanan Sennaz Çelik'in hayatı kabusa döndü.
Sennaz Çelik, 2008 yılında eşi ile birlikte geçirdikleri trafik kazasında eşini kaybetti. Kendi üzerinden de traktör geçen Çelik, bu kaza sonrasında 3 ay yoğun bakımda yattı.
Kaza sonrasında kılcal damarı kopan Çelik, bundan dolayı halk arasında “fil hastalığı” olarak bilinen lenfödem hastalığına yakalandı. Halk arasında “fil hastalığı” olarak da bilinen lenfödem, kol ve bacakların şişmesi ile kendini belli ediyor ve lenf bezlerinde oluşan tıkanmalara bağlı olarak ortaya çıkıyor.
Kol veya bacaklarda inanılmaz derecede şişliklere yol açabiliyor. Bu hastalık ile mücadele eden Çelik, artık şişliklerin dayanılmaz duruma geldiğini ve yetkililerden yardım istediğini söyledi.
Bundan 12 yıl önce yaşadığı bir trafik kazası sonrasında bu hale geldiğini belirten Sennaz Çelik, “Yayladan gelirken oldum. 12 sene bitti 13’e girdi. Olayda beyim öldü ben de doktor doktor geziyorum. Hep gittiğim doktorlar enfeksiyon dedi. Geri yolladılar hep." dedi.