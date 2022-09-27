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Ankara'da FETÖ ve PKK operasyonu! 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ ve PKK operasyonu! 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılık, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 4 kişi hakkında da gözaltı kararı verdi.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY'nin Dışişleri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 2'si Dışişleri teşkilatında çeşitli kademelerde çalışmaktayken örgüt üyeliği veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan, 2'si aktif çalışan ve biri 2015'te sınav sorularının dağıtıldığı örgütün çalışma evinde kalan ancak sınavda başarılı olamayan 5 şüphelinin gözaltına alınması kararlaştırıldı.

Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları, haklarında ankesörlü/sabit hatlardan tekil/ardışık şekilde aranma olduğu, sınav sorularını aldıkları, ön mülakat yaparak mülakat provası yaptıklarına ilişkin haklarında tespit ve beyanlar bulunduğu anlaşıldı.

Ankara merkezli 3 ilde operasyon

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemler devam ediyor.

PKK'nın propagandasını yapanlara gözaltı kararı

Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüterek çeşitli sosyal medya araçları üzerinden PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

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