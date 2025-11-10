BIST 10.925
Ankara'da feci kaza! Bir aile yok oldu

Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karacaören-Çalış yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada, aynı aileden Yeliz B, Ayhan B, Hayrunisa B. ve Yüksel Özlem B. olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yaşamını yitirenlerin cenazelerinin otopsi için hastane morguna kaldırıldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

