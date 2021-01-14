Ankara'da eşinin darp edildiğini gören kadın dehşet saçtı! Pompalı tüfekle 4 kişiyi vurdu
ANKARA'da bir apartmanda gürültü nedeniyle çıkan kavgada eşinin darp edildiğini gören Kutsal G., pompalı tüfekle 4 komşusunu yaraladı.
Ankara'daki olay, Çankaya ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. 1159'uncu Sokak'taki 4 katlı bir apartmanda oturan Hasan Hüseyin G. ile komşuları arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.
Eşinin darbedildiğini görünce...
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşi Hasan Hüseyin G.'nin darp edildiğini gören Kutsal G., evdeki pompalı tüfeği alarak dışarı çıktı.
3'ü kadın 4 kişiyi yaraladı
Kutsal G., aynı evde oturan komşuları Gülsüm, Ayten ve Gülnaz Yiğit'i tüfekle ateş ederek yaraladı.
Araya girince yaralandı
Silah sesini duyan komşulardan Mikail Sönmez ise komşuları ayırmak için araya girince yaralandı.