Ankara'da dehşet! Eşine ve oğluna işkence etti kadın öldü çocuk beyin kanaması geçirdi

Çocuk elleri bağlı evden kaçınca ortaya çıktı

Ertesi gün A.A.'nın evden elleri bağlı şekilde çıktığını gören komşular, durumu polis ekiplerine ve yakınlarına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Zeynep Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede vücudunda 5 bıçak darbesi bulunan Zeynep Erdoğan'ın cenazesi, adli tıp kurumuna kaldırıldı. Zeynep Erdoğan'ın çocuğu A.A.'nın ise beyin kanaması teşhisiyle hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.