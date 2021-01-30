Ankara'da çökertilen fuhuş çetesi ile ilgili tüyler ürperten itiraf: Arka odada tecavüz etti
Ankara'da çökertilen fuhuş çetesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çete lideri Osman K. tarafından tecavüze uğrayan N.F. yaşadığı o korku dolu anları anlattı.
Ankara’da yetiştirme yurtlarından çıkan ya da ailevi sorunları olan kadınları tuzağa düşürerek senet imzalatan ve zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon yapan polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına alınmıştı. Çete lideri Osman K. tarafından tecavüze uğrayan N.F. yaşadığı o korku dolu anları Sabah'a anlattı.
Ankara'ya kızını yalnız bırakmamak için geldiğini ve bir süre sonra iş aramaya başladığını söyleyen N.F., Yenimahalle'de Osman K. ile tanıştığını söyleyerek hayatının nasıl karardığını anlattı. Kendisine zorla fuhuş yaptırıldığını söyleyen kadın, Osman K. tarafından da tecavüze uğradığını, bırakmak istediğinde ise ölümle tehdit edildiğini anlattı.
''Öldürülme korkusundan ağzımı açamadım'': N.F. şunları söyledi; ''İşsizdim. Osman K. ile tanıştım. Osman K. 'Ev açarım, kazandığın paranın yarısını alırım' diyerek bana teklifte bulundu. Ben de ekonomi olarak zor durumda kaldığımdan kabul etmek zorunda kaldım. Paranın yarısını alıyordu. 'Adımızı verirsen seni öldürürüz' tehdidinde bulunuyorlardı. Birkaç kez fuhuş yaparken polis bastı. Öldürülme korkusundan ağzımı açamadım. Emniyete gidip dedikleri gibi ifade verdim.
''Odada bana tecavüz etti'': Osman K.'nın hakaretlerine daha fazla dayanamadığım bir gün bu işi yapmak istemediğimi söyledim. Bunun üzerine sinirlenen Osman, 'Evinin adresini her şeyini biliyorum. Gider önce kızını öldürürüm sonra da gelip seni öldürürüm' dedi. Daha sonra da ofisin arkasında bulunan odaya gitmemi söyledi. Odada bana tecavüz etti. Sesimi çıkaramadım, çok korktum.