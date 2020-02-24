Ankara'da cinci hoca sapıklığı! Aileleri kandırıp kızlarına tecavüz etti
ANKARA'da 'cinci hoca' olarak bilinen Erol Tangut, 'dolandırıcılık' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklu yargılandığı davada, 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
ANKARA'da, kendisini 'psikiyatri ve paranormal uzmanı, sayik' olarak tanıtan Erol Tangut, 'dolandırıcılık' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklu yargılandığı davada, 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Tangut, küçük yaştaki kızları içine kaçan cinleri çıkaracağı için evinde alıkoyduğu ve dini nikah kıyarak çocukları istismar ettiği ve "Eğer başkasına anlatırsan yaptığımız helal şey haram olur" diye korkuttuğu ortaya çıktı.
Erol Tangut hakkında, suç tarihinde her ikisi de 16 yaşında olan E.B. ve A.A.'nın şikayeti üzerine, 'Dini inanç ve duyguların istismarı sonucu dolandırıcılık', 'çocuğa karşı basit cinsel istismar ve çocuğu karşı nitelikli cinsel istismar' suçundan, Tangut'un Ankara Ulus'ta bulunan ofisinde çalışan babası Halil Tangut, kızı Sacide Rabia Tangut, Adem Şahiner, İsa Bostancı, Nihal Özen ile Nadir Karataş hakkında da 'dolandırıcılık suçuna iştirak' suçundan 2018 yılında dava açıldı.
Annesini kandırıp gönderdi kızı yanında alıkoydu
Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada psikologlar gözetimde ifadesi alınan mağdur A.A., sorunları nedeniyle annesi tarafından sanık Erol Tankut'un Ankara Ulus'ta bulunan bürosuna gittiklerini, ilk seansın ardından sanık Tankut'un, annesine, "Bu gece benim misafirim olsun, konuşacaklarımız var" dediğini ve annesinin de bunun kabul ettiğini söyledi.
Küçük kıza dini nikah kıyıp tecavüz etti!
Evde sanık Tankut'un, kendisine dini nikah kıydığını söylediğini ve cinsel istismarına uğradığını söyleyen A.A., "Olanları kimseye anlatmamamı söyledi. 'Anlatırsan helal harama dönüşür' dedi. Yanımızda kimse yoktu, dini nikahın nasıl olduğunu bilmiyordum. Ertesi gün beni ofisinde anneme teslim etti" dedi.