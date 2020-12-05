Ankara'da cinayet itirafı! Öldürdüğü kadını Sakarya'da yol kenarına attı
ANKARA'da erkek arkadaş, sevgilisini öldürüp yol kenarına attığını itiraf etti. Ekiplerin Sakarya üzerinde yaptığı aramada kadının cesedi bulundu.Abone ol
Alınan bilgiye göre, Fatih A, tartıştığı kız arkadaşı Yasemin Aydın'ı öldürdü. Kadının cesedini otomobiline koyan şüpheli, İstanbul'a doğru yola çıktı. İstanbul'da polise teslim olan Fatih A'nın ifadesinde, cesedi Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yol kenarına attığını söylemesi üzerine çalışma başlatıldı.
Polis ve jandarma ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kadının cesedi, Erenler ilçesi Horozlar mevkisinde yol kenarında bulundu. Yasemin Aydın'ın cesedi, incelemelerin ardından morga götürüldü.
Şüphelinin, Ankara emniyetine teslim edildiği öğrenildi.