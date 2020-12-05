BIST 1.331
DOLAR 7,81
EURO 9,48
ALTIN 461,39
HABER /  YEREL

Ankara'da cinayet itirafı! Öldürdüğü kadını Sakarya'da yol kenarına attı

Anadolu Ajansı

ANKARA'da erkek arkadaş, sevgilisini öldürüp yol kenarına attığını itiraf etti. Ekiplerin Sakarya üzerinde yaptığı aramada kadının cesedi bulundu.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Fatih A, tartıştığı kız arkadaşı Yasemin Aydın'ı öldürdü. Kadının cesedini otomobiline koyan şüpheli, İstanbul'a doğru yola çıktı.  İstanbul'da polise teslim olan Fatih A'nın ifadesinde, cesedi Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yol kenarına attığını söylemesi üzerine çalışma başlatıldı. 

Polis ve jandarma ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kadının cesedi, Erenler ilçesi Horozlar mevkisinde yol kenarında bulundu. Yasemin Aydın'ın cesedi, incelemelerin ardından morga götürüldü.

Şüphelinin, Ankara emniyetine teslim edildiği öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika Antalya'da 5.5 şiddetinde deprem! AFAD-Kandilli son depremler listesi...
Konya'da kaçarak evlendiği 4 aylık eşinin boğazını kesti vahşette tüyler ürperten detay
Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu'nun dinlendiği açıklaması iftiradır
Kemal Kılıçdaroğlu tek kelime etmedi kadınlara seslendi haklarınızı savunun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar elinizde kalacak bir iftirayla karşı karşıyayız
Bakan Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama!
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Murat Kurum'dan Antalya'daki depremle ilgili açıklama
Eski eşinin yanındaki kişiyi, kıskandığı için vurmuş
Küçükçekmece'de 5 katlı tekstil fabrikasında korkutan yangın
Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı kamp kadrosu açıklandı
Zeytinburnu'nda Türk Bayrağı yakan şahıs, psikolojik sorunlu çıktı
Cemal Hünal Survivor 2021'e gidiyor Acun takımın ilk ismini açıkladı
Yorumlar