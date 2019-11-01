Ankara'da Cadılar Bayramı kutlandı! Çok acayip fotoğraflar
ANKARA'da Cadılar Bayramı kutlaması çok farklı görüntülere sahne oldu. Çeşitli mekanlarda düzenlenen organizasyonlara özel kıyafet ve makyajlarla katılan gençlerin fotoğrafları görülmeye değer.
Dünya'nın birçok kentinde her yıl 31 Ekim’de kutlanan Cadılar Bayramı renkli görüntülere sahne oluyor.Bu yılki Cadılar Bayramı Ankara'da da pek çok etkinlikle kutlandı.
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Çeşitli mekanlarda düzenlenen organizasyonlara özel kıyafet ve makyajlarla katılan vatandaşlar dikkat çekti.
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İşte Ankara'daki Cadılar Bayramı etkinliklerinden sıra dışı fotoğraflar...
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