Ankara'da bulamadı Kırıkkale'de üretti paraya para demiyor! Salgını fırsata çevirdi
Yıllardır Ankara'da yaşayan Ceylan çifti şehir haytından sıkılıp Kırıkkale'ye yerleşti. Çift Ankara'da bulamadıklarıın ürünü burada üreterek paraya para demiyor.
32 yıldır Ankara’da yaşayan Seyhan ve Orhan Ceylan çifti, emekli olduktan sonra Kırıkkale’ye yerleşti. Ceylan çifti 1.5 ay önce aldıkları bir kararla iş yeri açmak için kolları sıvadı.
Çift, imalathanede üretilen günlük 4 bin bazlama, yufka, erişte gibi diğer unlu mamulleri çevre illere ve kentteki bayilerine satıyor.
Büyükşehir hayatının zorluklarından kurtulmak için emekli olduktan sonra eşiyle birlikte Kırıkkale’ye geldiğini ifade eden 55 yaşındaki Orhan Ceylan, yaptığı açıklamada, 1.5 ay önce zorlu pandemi sürecinde bazlama imalathanesini açtığını söyledi.
Çevre illere de bazlama satışlarının olduğunu anlatan Ceylan, “Emekli oldum, 1.5 ay önce eşime bazlama imalathanesini açtım. Pandemi sürecinde işletmeler kapanırken biz böyle bir yatırım kararı aldık." dedi.