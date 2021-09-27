Ankara'da bu işe başladı! Paraya para demiyor: Bunu yetiştirmeyene yazıklar olsun
Belediye başkanlığı yaptığı dönemde arkadaş tavsiyesiyle Ankara'da bu işe başlayan Ferhat Çolak, yüksek gelir elde ediyor.
Hünnap meyvesi Çin hurması olarak da biliniyor. Köken olarak Güney Asya’ya özgü bir meyve olan “hünnap” dünya genelinde popüler hale geliyor. İçinde tek bir çekirdek bulunan küçük ve yuvarlak meyvelerin faydaları saymakla bitmiyor.
Uzmanlara göre fazla tanınmayan hünnap meyvesi kemikleri güçlendiriyor, uykusuzluğa iyi geliyor, kan dolaşımını düzenliyor, zayıflamaya yardım ediyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve strese de iyi geliyor.
Sonbaharın gelmesiyle hasadı yapılan hünnap, ekim ayı sonuna kadar tezgahlarda yerini alıyor.
Ferhat Çolak Ankara’nın Güdül ilçesinde de arkadaşının tavsiyesi üzerine “hünnap” yetiştiriciliğine başladı.