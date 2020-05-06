HABER /  YEREL
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Ankara'da boya fabrikasında yangın

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesindeki boya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. 

Abone ol

Kahramankazan'da, sanayi kuruluşlarının yoğun olarak bulunduğu Saray Mahallesi'ndeki boya fabrikasında, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Alevleri söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar kuru 7.15'i gördü! Doların saat 14.00 itibariyle son durumu
Koronavirüsten hayatını kaybeden Kapalıçarşı esnaf sayısı açıklandı
Erdoğan'dan Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusu! Olay yaratan yazı
Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih belli oldu
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş minik oğlunu boğarak öldürdü
Memur-Sen araştırma yaptı! İşte 4 kişilik ailenin açlık sınırı
ÖNCEKİ HABERLER
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Fenerbahçe’de Ali Koç Semih Özsoy'un üstünü çizdi
10 günden fazla adet olan bir kadın oruç tutabilir mi- oruç bozulur mu?
AK Partili Hayati Yazıcı'dan çay üreticilerine müjde!
Engelli maaş ödeme takvimi mayıs ayında ne zaman ödenir?
0-14 yaş sokağa çıkma yasağı hangi gün yok? Kaç saat sürecek
Yorumlar 1 yorum