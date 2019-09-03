Ankara'da barışma teklifini reddeden eski sevgilisini oğlunun gözü önünde bıçakladı
ANKARA'da 49 yaşındaki Cihan A., barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisi N.K.'yi (42), 7 yaşındaki oğlunun gözü önünde defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Saniye saniye kameralara yansıyan görüntülerin ardından tutuklanan Cihan A., "Olaydan dolayı pişmanım. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Hala N.'yi seviyorum ve kendisiyle evlenmek istiyorum" dedi.
Olay, 19 Ağustos'ta ilçe merkezinde ağız ve diş sağlığı hastanesi önünde meydana geldi. Emekli Uzman Çavuş Cihan A., iddiaya göre yaklaşık 1 yıl birlikte olduktan sonra ayrıldığı eski sevgilisi N.K. ile barışmak için konuşmak istedi.
Cihan A., oğlu ve bir akrabası ile hastaneye gittiğini öğrendiği N.K.'nın peşinden gitti. Cihan A., hastane önünde N.K. ile konuşarak, barışmak istediğini söyledi. Cihan A., olumsuz cevap alınca da belindeki ekmek bıçağını çıkarıp, N.K.'yi bıçaklamaya başladı.
Çevredekiler müdahale etti
Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Cihan A., yere düşen kadını bıçaklamaya devam etti. Cihan A., bir ara elinden düşürdüğü bıçağı tekrar alarak kadına vurmaya çalışırken, çevredekiler olaya müdahale etti. Çevredekiler, Cihan A.'yı kadının üzerinden alıp, tekme tokat dövdü.
Oğlu bağırıp uzaklaştı
Bu sırada sesler üzerine hastaneden çıkan N.K.'nin 7 yaşındaki oğlu Y.E.'nin, annesini kanlar içinde görünce bağırıp kulaklarını kapatarak oradan uzaklaşması, görüntüye yansıdı.