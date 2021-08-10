BIST 1.437
DOLAR 8,60
EURO 10,10
ALTIN 478,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'da Aleyna Çakır ve Şule Çet dosyalarına bakan avukata şiddet suçlaması

Ankara'da Aleyna Çakır ve Şule Çet dosyalarına bakan avukata şiddet suçlaması

ANKARA'da öldürülen ve şiddet gören kadınların davalarına bakan avukat Umur Yıldırım hakkında eski sevgilisi Pelin S.'yi darbettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Abone ol

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet ile kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümleriyle ilgili dosyalara bakmasıyla tanınan avukat Umur Yıldırım'ın eski sevgilisi ve aynı zamanda stajyeri olan avukat Pelin S.'yi darbettiği iddia edildi.

2 gün önce polise başvuran Pelin S. ifadesinde, Umur Yıldırım ile 10 aydır sevgili olduklarını, yaklaşık 1 yıl aynı evde yaşadıktan sonra tartışmaları sonucu ayrılmaya karar verdiklerini ve ayrı eve çıktıklarını belirtti.

Pelin S., Yıldırım'ın bu durumu kabullenmekte zorlandığını ve konuşmak için arkadaşı ile birlikte yaşadığı evine geldiğini anlattı. Pelin S., arkadaşlarının kendilerini yalnız bıraktığını, konuşmaya başladıklarını, sonrasında tartıştıklarını ve tartışmadan sonra ise Yıldırım'ın kendisini darbettiği ileri sürerek şikayette bulundu.

İfadesine başvurulan tanık R.A.T. de Pelin S. ile avukat Umur Yıldırım'ın konuştukları sırada tartışmaya başladıklarını, Pelin S.'nin hakaret ettiğini, Yıldırım'ın da onu darbettiğini söyledi. Avukat Umur Yıldırım ise olayla ilgili savcılıkta ifade vermek istediğini polise bildirdi. Darp iddiasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da alkışlanacak hareket! Alışveriş yaparken markette buldu
Konya'da alkışlanacak hareket! Alışveriş yaparken markette buldu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Meral Akşener’den Bahçeli’ye YKS barajı desteği
Meral Akşener’den Bahçeli’ye YKS barajı desteği
Sicilya Adası'nda yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
Sicilya Adası'nda yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Artık baraj düşürüldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Artık baraj düşürüldü!
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bu isyanı kime?
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bu isyanı kime?
Rize'de elektrikli süpürgeyle temizlik yaparken feci şekilde can verdi
Rize'de elektrikli süpürgeyle temizlik yaparken feci şekilde can verdi
Bolu'da Iraklı aile apartmandan çıkarılıyor gerekçe: Tenleri kokuyor
Bolu'da Iraklı aile apartmandan çıkarılıyor gerekçe: Tenleri kokuyor
Bahçeşehir Koleji aşısız öğretmenleri işten çıkaracak
Bahçeşehir Koleji aşısız öğretmenleri işten çıkaracak
Van'da 'kıyamet kopuyordu sanki' deyip anlattı: Evlendikten 3 gün sonra...
Van'da 'kıyamet kopuyordu sanki' deyip anlattı: Evlendikten 3 gün sonra...