Ankara’da 3. dalga uyuşturucu-fuhuş operasyonunda 17 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 3. Dalga Uyuşturucu-Fuhuş Operasyonu kapsamında haklarında adli işlem başlatılan 21 şüpheliden 19’u yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’sinin ise firari olduğu bildirildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen 19 şüpheliden 17’si tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Operasyon kapsamında Baran Yazıcı, Barış Gökmen, Berk Delibaş, Elif Beyhan, Elif Nur Akgül, Elif Yıldırım, Emre Anıl Yıldırım, Emre Evren, Enes Gülgül, Kahraman Çelik, Mahir Satış, Mehmet Ali Kardam, Murat Çınar, Orbay Gökhan Demir, Reyhan Çağla Baykam, Sabri Berkan Baykam ve Serhan Kızılmeşe tutuklandı.

Mine Alp ve Uğur Hakan Alp hakkında adli kontrol kararı verilirken, Cansu Sari ile Muharrem Divlek’in firari durumda olduğu belirtildi.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.