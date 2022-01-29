Ankara'da 3 aylık evli Şevval'in şüpheli ölümü! Atıl binanın 3'üncü katından düştü
ANKARA'nın Polatlı ilçesinde Şevval Abanoz (21), evinin yakınındaki eski hastane binasının 3'üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Şevval Abanoz'un 3 ay önce evlendiği eşi Samet Abanoz, ifadesi için polis merkezine götürüldü.
Olay, dün gece Şehitlik Mahallesi'ndeki atıl kalan eski hastane binasında meydana geldi. Polatlı'da 21 Ekim 2021'de Samet Abanoz ile evlenen Şevval Abanoz, iddiaya göre, oturduğu evin yakınındaki kullanılmayan eski devlet hastanesinin 3'üncü kat penceresinden düştü. Bir süre sonra yerdeki kadını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Abanoz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde polisin yaptığı incelemenin ardından Abanoz'un cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis, genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Şevval Abanoz'un eşi Samet Abanoz, soruşturma kapsamında polis merkezine götürüldü. Samet Abanoz'un, ifadesinin alındığı ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Şevval Abanoz'un annesi Gamze ve babası Uğur Kutlu, Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşı döktü. Anne Gamze Kutlu, kızının yeni evlendiği eşini suçlayarak, otopsi raporunu beklediklerini söyledi.
Kutlu, "Benim kızım 21 yaşında yeni evliydi. Daha elinin kınası üstündeydi. Ben duvağıyla gelin verdim, buradan kefeniyle mi götüreceğim? Ailesi telefonumu dünden beri açmadı. Kızımın hakkını istiyorum. Adalet istiyorum. Telefonları kapatmak neyin nesi? Çocuğumun hakkını savunacağım. 21 yaşında bakmaya doyamazsınız, gül gibi kızımı verdim. Böyle mi olacaktı?