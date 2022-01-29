Ankara'da 3 aylık evli Şevval'in şüpheli ölümü! Atıl binanın 3'üncü katından düştü

Olay, dün gece Şehitlik Mahallesi'ndeki atıl kalan eski hastane binasında meydana geldi. Polatlı'da 21 Ekim 2021'de Samet Abanoz ile evlenen Şevval Abanoz, iddiaya göre, oturduğu evin yakınındaki kullanılmayan eski devlet hastanesinin 3'üncü kat penceresinden düştü. Bir süre sonra yerdeki kadını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Abanoz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde polisin yaptığı incelemenin ardından Abanoz'un cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.