Ankara'da 279 kiloydu nefes alamıyordu! Son halini gören inanamadı

Karasülük, zor zamanlarını "Dükkanın içindeki malzemeleri dışarıya, dükkanın önüne taşıyamıyordum. Hareket kabiliyetim çok sınırlıydı. Şu an dükkanımı kendim açıp kapatabiliyorum. Normal hayatıma döndüm. Hayata adapte oldum. Her işimi de kendim görebiliyorum" sözleriyle anlattı.