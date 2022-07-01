Ankara'da 21 yaşındaki Busenur Doğanay sel basan dairesinde boğuldu: Anne boğazıma kadar...

ANKARA’da etkili olan sağanak yağışta bir binanın bodrum katında mahsur kalan Busenur Doğanay boğularak öldü. Busenur Doğanay'ın dairesini su bastığı sıralarda annesi ile konuştuğu ve 'boğazıma kadar suyun içindeyim' dediği ortaya çıktı.

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ANKARA’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası birçok ilçede sel meydana geldi. Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi’nde bulunan bir binanın bodrum katındaki daireyi sel suları bastı. 21 yaşındaki Busenur Doğanay su basan dairede mahsur kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma dalgıçlarının çalışması sonucu Doğanay’ın cansız bedenine ulaşıldı. Doğanay’ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Annesini arayıp 'boğazıma kadar suyun içindeyim' demiş

Akrabası Fatih Soylu, genç kızın babasına ölüm haberini veremediklerini aktararak, "Bodrum katta oturdukları için aniden su basmış, birdenbire gövdesini aşacak seviyeye gelmiş. Annesini aramış 'boğazıma kadar suyun içindeyim' demiş, komşuların da yardım etmesine rağmen açamamışlar kapıyı.

Daire -1'de olduğu için su dolmuş!

Busenur Doğanay’ın cansız bedenine ulaşıldığı Keçiören’deki evine gelen Ankara Valisi Vasip Şahin “Daire eksi 1'de olduğu için oraya tamamen sular dolmuş. Orada hayatını kaybetti vatandaşımız. Buraya ekipler en kısa sürede intikal edip, gerekli çabayı gösterdiler. Ama maalesef üzücü sonuç, bir genç kızımız vefat etti. Mevcut eksi 1'in üzerindeki kota kadar, yani üst katın yarısına kadar su çıkmış. Binanın arka tarafından ani su baskını olmuş. Yardım istediğinde su belli bir seviyeyi geçmiş” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş: 1200 noktadan ihbar geldi...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sel bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Yavaş, “1200 noktadan ihbar geldi. Ama şehrin diğer taraflarında damla yok. İklim değişikliği sebebiyle yağışlar uzun sürüyor. Lokal yağıyor. Buna göre yenide tedbir almak durumundayız. Başımız sağ olsun hepimize geçmiş olsun” dedi.