Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları nerelerde yapılacak?
Ankara Valisi Vasip Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tüm kolluk kuvvetlerinin müteyakkız olduğunu, kutlamaların 3 ayrı noktada gerçekleşeceğini söyledi.
Ankara Valisi Şahin, Başkent Millet Bahçesi'nde Ankara Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğince düzenlenen motosikletli polis timlerinin göreve çıkış töreninde konuştu.
Kış şartlarında otomobilleri ile görev yapan motosikletli polis timlerinin, mevsim şartlarının el vermesiyle artık motosikletleriyle göreve başlayacaklarını belirten Şahin, polislere görevlerinde başarılar diledi.
Şahin, yarın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağını anımsatarak, "Emniyet ve jandarma personelimiz, tüm kolluk kuvvetlerimiz müteyakkız durumdalar. Yarın Ankara'mızda 3 ayrı noktada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları yapılacak" dedi.
9 bin 900 personel görev yapacak
Ankara'da yarın yaklaşık 9 bin 900 personelin, vatandaşların huzuru için görev alacağını aktaran Şahin, emniyet birimlerinin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Narko-Kapan Ankara Operasyonu'nun 6 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından, Ankara merkezli 14 ilde düzenlendiğini hatırlatan Şahin, operasyona 4 bin 750 personel ve 1500 ekibin katıldığını kaydetti.