Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları nerelerde yapılacak?

9 bin 900 personel görev yapacak

Ankara'da yarın yaklaşık 9 bin 900 personelin, vatandaşların huzuru için görev alacağını aktaran Şahin, emniyet birimlerinin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Narko-Kapan Ankara Operasyonu'nun 6 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından, Ankara merkezli 14 ilde düzenlendiğini hatırlatan Şahin, operasyona 4 bin 750 personel ve 1500 ekibin katıldığını kaydetti.