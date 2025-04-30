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Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları nerelerde yapılacak?

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Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları nerelerde yapılacak?

Ankara Valisi Vasip Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tüm kolluk kuvvetlerinin müteyakkız olduğunu, kutlamaların 3 ayrı noktada gerçekleşeceğini söyledi.

Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları nerelerde yapılacak?

Ankara Valisi Şahin, Başkent Millet Bahçesi'nde Ankara Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğince düzenlenen motosikletli polis timlerinin göreve çıkış töreninde konuştu.

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Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları nerelerde yapılacak?

Kış şartlarında otomobilleri ile görev yapan motosikletli polis timlerinin, mevsim şartlarının el vermesiyle artık motosikletleriyle göreve başlayacaklarını belirten Şahin, polislere görevlerinde başarılar diledi.

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Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları nerelerde yapılacak?

Şahin, yarın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağını anımsatarak, "Emniyet ve jandarma personelimiz, tüm kolluk kuvvetlerimiz müteyakkız durumdalar. Yarın Ankara'mızda 3 ayrı noktada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları yapılacak" dedi.

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Ankara'da 1 Mayıs kutlamaları nerelerde yapılacak?

9 bin 900 personel görev yapacak
Ankara'da yarın yaklaşık 9 bin 900 personelin, vatandaşların huzuru için görev alacağını aktaran Şahin, emniyet birimlerinin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Narko-Kapan Ankara Operasyonu'nun 6 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından, Ankara merkezli 14 ilde düzenlendiğini hatırlatan Şahin, operasyona 4 bin 750 personel ve 1500 ekibin katıldığını kaydetti.

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