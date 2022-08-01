Ankara4da 1 lira için yüzde 85 engelli adama yaptıkları tepki çekti

ANKARA'da yaşayan ve yüzde 85 engeli bulunan Ali Rıza Haklı (66), bir marketler zincirinin Etimesgut şubesinde, 1 liralık alışveriş için servise alınmadığını iddia etti. Haklı, kurallara göre 100 liralık fişe sahip olması gerektiğinin ve 99 liralık fiş ile servis hizmetini kullanamayacağının kendisine iletilerek servise kabul edilmediğini söyledi.

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Olay, 30 Temmuz Cumartesi günü Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yer alan zincir markette yaşandı. Ankara'da ikamet eden 66 yaşındaki Ali Rıza Haklı, alışveriş için gittiği marketin servis hizmetinden faydalanmak istedi.

Yüzde 85 engeli olduğunu ve yürüyemediğini belirten Haklı, marketteki harcama tutarının 100 liraya ulaşmadığının kendisine iletilerek kurallar gereği servisi kullanamayacağının söylendiğini aktardı.

Haklı, tek seferde 99 liralık alışveriş yaptığını ve sadece 1 lira için servise alınmadığını iddia etti. İddiasına göre yaşlı adam, 99 liralık ve 53 liralık 2 ayrı fiş ile alışverişini bitirdikten sonra evine gidebilmek için servise binmek istedi.

Marketin servise binme kuralı olan tek fişte en az 100 liralık alışveriş fişine sahip olma kuralına uymadığını, gidip tekrar alışveriş yapmasını, yoksa servise alınmayacağını öğrenen yaşlı adam, 2 ayrı fişte 153 liralık alışveriş miktarına ulaştığını öylemesine rağmen marketin servisine alınmadı.

“Elimde toplamda 153 liralık alışveriş fişi ile birlikte servise gittim”

O gün toplamda markete 153 lira para kazandırdığını vurgulayan Ali Rıza Haklı, "Benim adım Ali Rıza Haklı. Yüzde 85 engelliyim. Şeker hastasıyım. Şekerden dolayı 10 Eylül 2020’de bir ayağımı kestiler. Diğer ayağımda da varis var. Hastaneye gidiyorum, ilaç yazıyorlar gönderiyorlar. Ben Cuma namazlarını, vakit namazlarını hiç kaçırmadım kaçırmam da. Buradan Cuma namazına gidiyorum ama evden 11.00’de çıkıyorum, 12.10’da camiye varıyorum. Cami buradan 185 metre. Rampa çıkamıyorum, aşağı inemiyorum. Düz yolda kendi ihtiyacımı görecek kadar yürüyebiliyorum. Bu Cuma günü benim köyden teyzemin oğlu geldi. Ankara’da ameliyat olacağı için misafir aldım eve. Ertesi günü evde yemek olmadığı için gideyim dedim, marketten ekmek arası bir şeyler alayım, misafirlerimi aç bırakmayayım. Gittim yemek katından 99 liralık ekmek arası bir şeyler aldım. Sonra aşağı indim, bunlar yoğurtsuz, tatlısız olmaz diyerek bir 54 liralık daha alışveriş yaptım. Elimde toplamda 153 liralık alışveriş fişi ile birlikte servise gittim ancak servis görevlisi 'seni bu fişlerle servise alamam' diyerek yardımcı olmak istemediler” açıklamalarında bulundu.

“Benim elimde fişim var”

"İnsanlar bana yardımcı olmaya çalıştılar ama yine de binmeme izin vermediler, sadece beni mağdur etmek istediler" diyen Haklı, "Oradan bir abla geldi. Elinde 200 liralık fişi vardı. O fişi oradan bana verdi dedi ki, 'Ben servis kullanmayacağım, kendi aracımla gideceğim amca bunu kullansın servise binsin' dedi. Servis görevlisi ‘Ben o adamın çantasına bakacağım, bakalım bu 200 liralık fişte bu malzemeler bunun çantasında var mı’ dedi. Benim çantamı kurcalama hakkı var mı? Hayır yok. Benim elimde fişim var. Ankara Büyükşehir Belediyesinin zabıtası tesadüfen oradaydı. Zabıta amiri ‘Sizde Müslümanlık yok mu? Sizde insanlık yok mu? Bu amca yüzde 85 engelli. Bir ayağı yok, bir ayağı sakat. Hiç alışveriş yapmazsa bile siz bu adamı almak zorundasınız’ dedi. Her şeye rağmen servis görevlisi beni servise alamayacaklarını, amirlerinden böyle bilgi aldıklarını söyledi. Ablanın verdiği fişi de kabul etmediler. Ya bu fişin üzerinden benim adım mı yazıyor? Ali Rıza Haklı mı yazıyor? Bu fişin üzerinde alışveriş fişi yazıyor” ifadelerini kullandı.

"Bugün 99 liralık alışveriş yaptım diye beni servisten aşağı indirdiler"

Sadece 1 liralık alışverişi daha olsaydı bunların hiç yaşanmayacağını vurgulayan Haklı, "Bugün 99 liralık alışveriş yaptım diye beni servisten aşağı indirdiler. Ben bu ayağımla yürüyemiyorum. Normal bir vatandaş olsam poşetimi alırım, çıkar gelirim. Ama ben 66 yaşında yüzde 85 engelli bir ayağı olmayan bir adamım" diye konuştu.