Ankara ve İstanbul da var! 27 şehirde 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı geldi

Koronavirüs nedeniyle can kaybı yaşanmaya devam ediyor. Son olarak yapılan 148 bin 482 testle birlikte toplam test sayısı 15 milyon 713 bin 891’e ulaştı. Ayrıca son 24 saatte 2 bin 841 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 404 bin 894’e çıktı. 88 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 11 bin 233’e yükseldi. Artan vakalar nedeniyle 65 yaş ve üzerine belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Ankara ve İstanbul dahil 27 şehirde yasak var.