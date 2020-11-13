Ankara ve İstanbul da var! 26 şehirde 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı geldi
Koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla yeni tedbir kararları da art arda geldi. Ankara ve İstanbul dahil 26 şehirde 65 yaş ve üzerine belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İşte yasak kararı verilen iller listesi...
Koronavirüs nedeniyle can kaybı yaşanmaya devam ediyor. Son olarak yapılan 148 bin 482 testle birlikte toplam test sayısı 15 milyon 713 bin 891’e ulaştı. Ayrıca son 24 saatte 2 bin 841 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 404 bin 894’e çıktı. 88 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 11 bin 233’e yükseldi. Artan vakalar nedeniyle 65 yaş ve üzerine belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Ankara ve İstanbul dahil 26 şehirde yasak var.
Ankara
Başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.
İstanbul
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verdi.
Elazığ
Elazığ'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafeye uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmalarına, bu saatler dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.