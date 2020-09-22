Ankara Valiliği'nden saldırı açıklaması: Soruşturma başlatıldı

ANKARA Valiliği, Keçiören'deki hastanede sağlıkçılara yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Abone ol

Ankara Valiliği Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına saldıranlar hakkında tahkikat başlatıldığını duyurdu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınıyorum. Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasında bulundu.

Sağlıkçılara saldırdılar

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir berberde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden bir kişinin yakınları, acil servisi basarak sağlık çalışanlarına saldırmak istedi. Sağlık çalışanları ise kendilerini sedye ile korumaya çalışırken o anlar kameralar yansıdı.

Olay, Keçiören ilçesinde bir berberde meydana geldi. Tartıştığı E.K. tarafından silahla vurularak ağır yaralanan A.Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı olarak acil servise alınan A.Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, durumu öğrenen yakınları ise hastaneye gelerek sağlık çalışanlarına zor anlar yaşattı.

Bir sağlık çalışanı tarafından çekilen görüntülerde, meslektaşlarının A.Ö.’nün yakınları tarafından saldırıya uğramamak için kendilerini bir bölüme kapatarak sedye ile korumaya çalıştığı görüldü.

Yakınları hastaneyi bastı, sağlık çalışanları odaya kapandı

Fırat Ö. ve Ahmet Ö. kardeşlerin yakınları, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına saldırdı. Hastanenin bir bölümüne sığınan sağlıkçılar sedyelerle kapının önüne barikat yaparak, saldırganların girmesini engellemeye çalıştı. Ardından ihbar üzerine hastaneye gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle öfkeli kalabalık dağıtıldı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili hastane yönetiminden bilgi aldı.