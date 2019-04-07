Ankara Üniversitesi’nde tecavüz dehşeti Profesör gözaltına alındı

Ç.B. ifadesine şöyle devam etti:"“Zorla öptü. Kafamı sağa sola çevirirken gözüme darbe aldım. Yere düştüğümde hareket edemedim. Yerden kafamı kaldırarak 3-4 defa zemine vurdu. Gözümü açtığımda saat 01.30 idi. Odada o yoktu. Ortağı vardı. ‘Ne oldu abi bana’ dedim. ‘Aranızda bir şeyler yaşanmış. Birazcık kendine gel öyle konuşalım. Annen aramış, H. hoca açmış, hasta bakıyor demiş. Anneni ara içi rahatlasın’ dedi. Telefonumdan annemi aradı. Anneme ‘İyiyim’ diyerek telefonu kapattım. Sonra kustum. Tekrar bayıldım. Saat 07.30 gibi uyandığımda baş dönmesi ve gözümde bulanıklık vardı. Başım ve sırtım ağrıyordu."