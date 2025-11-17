Ankara kulislerini hareketlendiren asgari ücret formülü!

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca çalışan yeni asgari ücret rakamını merakla beklerken gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı güne çevrildi. Ancak toplantılar öncesinde 2026 asgari ücret için rakamlar ve tahminler konuşulmaya devam ediliyor. Peki, kulislerde hangi formüller konuşuluyor? İşte 2026 asgari ücret rakamı için formüller...