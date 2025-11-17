Ankara kulislerini hareketlendiren asgari ücret formülü!
Asgari ücret ne kadar olacak? Aralık ayına adım adım yaklaşılırken milyonların gözü kulağı yeni asgari ücret rakamında. Özellikle 2026 asgari ücret zammı için enflasyon tahminleri ve beklentileri de dikkatle takip edilirken hesaplamalar da yapılıyor. Bu çerçevede asgari ücret için çok sayıda tahmin geliyor. Ancak son olarak Ankara kulislerinden gelen bilgilere göre; 'orta yol formülü' konuşuluyor. İşte asgari ücret son dakika gelişmesi...
Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca çalışan yeni asgari ücret rakamını merakla beklerken gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı güne çevrildi. Ancak toplantılar öncesinde 2026 asgari ücret için rakamlar ve tahminler konuşulmaya devam ediliyor. Peki, kulislerde hangi formüller konuşuluyor? İşte 2026 asgari ücret rakamı için formüller...
Show Haber'de yer alan habere göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce Ankara kulisleri hareketlendi. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine orta yol formülü gündeme geldi.
ASGARİ ÜCRET İÇİN ANKARA KULİSLERİNDE NELER KONUŞULUYOR?
TÜRK-İŞ'in pazarlık masasına oturup oturmayacağı netlik kazanmazken Ankara kulislerinde asgari ücret için yine 'orta yol formülü'nün konuşulduğu aktarıldı.
Peki, gerçekleşen enflasyona göre mi yoksa hedeflenen enflasyona göre mi belirlenecek? Asgari ücretli bu sene de gelen veriler doğrultusunda hesap kitap yapmaya başladı. Milyonların elinde önemli ipuçları var. Örneğin; Merkez Bankası tahminleri ya da orta vadeli programın hedefleri.