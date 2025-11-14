BIST 10.629
Ankara kulislerinden sızdı olay Özel iddiası! Erdoğan'a çağrı yaptı, adaylık sinyali...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Ankara kulislerinde gündem yaratan bir çıkış geldi. Özel’in Sultanbeyli mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptığı çağrı cumhurbaşkanı adaylığı için ilk çağrı olarak yorumlandı. Peki CHP’de, Mansur Yavaş’ın adaylığına sıcak bakılmıyor mu? İşte detaylar…

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu’nun üzerindeki yargı baskısı nedeniyle engellenmesi durumunda Özel’in doğal aday olarak öne çıkacağı konuşuluyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan dava ile birlikte yıllarca sürecek yargılamaların, Cumhurbaşkanlığı adaylığını engelleyeceği görüşü CHP’yi yeni formül arayışına yöneltti.

‘SANDIĞA VARIM’

Özgür Özel önceki günkü Sultanbeyli mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Bu milletten özür dilersen, ben bundan sonra siyasi mücadeleyi seninle sandıkta yapmaya varım. ‘Önümüzdeki baharda’ diyorsan baharda, ‘Yok iki ay sonra karda kışta’ diyorsan, karda kışta. Sandığın gelmesine, aday olursan seninle yarışmaya, olamazsan seni emekli etmeye varım” dedi.

Özel’in bu çağrısı parti tabanında “Adaylık için ilk sinyal” olarak değerlendirildi.

MANSUR YAVAŞ’IN ADAYLIĞINA SICAK BAKILMIYOR MU?

Sözcü’de yer alan habere göre; ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın üzerinde de soruşturma baskısı olması nedeniyle Özel’in genel başkan olarak doğal aday olduğu belirtiliyor. Öte yandan kulislerde birçok parti kurmayının da “CHP’nin doğal cumhurbaşkanı adayı Genel Başkanıdır” diyerek Özgür Özel’i aday olması için desteklediği belirtiliyor.

