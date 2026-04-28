Ankara kulislerinde asgari ücrete ek zam iddiası

Ankara kulislerinde asgari ücrete ek zam iddiası

Asgari ücret ve emekli maaşlarına yönelik olası düzenlemeler Ankara kulislerinde gündemdeki yerini korurken, yıl sonuna doğru farklı zam senaryolarının değerlendirildiği öne sürülüyor.

Asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin olası düzenlemeler gündemdeki yerini koruyor.

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, yıl sonuna yaklaşılırken maaş artışlarına dair farklı senaryolar masada. Artan enflasyon ve yaşam giderleri nedeniyle yapılacak düzenlemeler kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

ASGARİ ÜCRETTE YENİ ZAM SEÇENEĞİ 

Gazeteci Hilal Köylü’nün aktardığı iddiaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında maaşlara yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

Bu görüşmelerde, asgari ücrete enflasyon farkına ilave olarak yaklaşık yüzde 20 oranında bir artış yapılmasının değerlendirildiği öne sürülüyor.

EMEKLİLER İÇİN EK DÜZENLEME İHTİMALİ

Kulis bilgilerine göre emekli maaşları için de çeşitli formüller üzerinde duruluyor. Yıl sonuna doğru emeklilere seyyanen zam ve refah payı verilmesine yönelik çalışmaların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Emekli aylıklarına ilişkin olası düzenlemelerin ekonomi yönetiminin öncelikli başlıkları arasında yer aldığı konuşuluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden sanık hakim karşısında! Skandal savunma!
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden sanık hakim karşısında! Skandal savunma!
Diyarbakır’da kaybolan 3 yaşındaki çocuk tarlada uyurken bulundu
Diyarbakır’da kaybolan 3 yaşındaki çocuk tarlada uyurken bulundu
Karabük’te feci kaza: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Karabük’te feci kaza: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Trump'tan İngiltere Kralı'nı utandıran çıkış: Annem genç Charles'a aşıktı
Trump'tan İngiltere Kralı'nı utandıran çıkış: Annem genç Charles'a aşıktı
Ömer Çelik'ten Mine Kırıkkanat'ın paylaşımına tepki: Lanetliyoruz, reddediyoruz
Ömer Çelik'ten Mine Kırıkkanat'ın paylaşımına tepki: Lanetliyoruz, reddediyoruz
Yılmaz Özdil CHP yönetimini ve sessiz kalan gazetecileri eleştirdi: Bukalemun gazeteciler
Yılmaz Özdil CHP yönetimini ve sessiz kalan gazetecileri eleştirdi: Bukalemun gazeteciler
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi devreye girdi! Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi devreye girdi! Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
Bilerek kırmızı gördü deniliyordu! Ederson'un yeni adresi belli oldu
Bilerek kırmızı gördü deniliyordu! Ederson'un yeni adresi belli oldu
Polisle alay eden plaza çalışanlarına 5'er yıl hapis talebi
Polisle alay eden plaza çalışanlarına 5'er yıl hapis talebi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 89 kişi tutuklandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 89 kişi tutuklandı
Akılalmaz olay! Kardeşini mezardan çıkarıp bankaya götürdü
Akılalmaz olay! Kardeşini mezardan çıkarıp bankaya götürdü
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşecek: Hızlı trende test aşaması başladı
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşecek: Hızlı trende test aşaması başladı