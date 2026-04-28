Ankara kulislerinde asgari ücrete ek zam iddiası

Asgari ücret ve emekli maaşlarına yönelik olası düzenlemeler Ankara kulislerinde gündemdeki yerini korurken, yıl sonuna doğru farklı zam senaryolarının değerlendirildiği öne sürülüyor.

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, yıl sonuna yaklaşılırken maaş artışlarına dair farklı senaryolar masada. Artan enflasyon ve yaşam giderleri nedeniyle yapılacak düzenlemeler kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

ASGARİ ÜCRETTE YENİ ZAM SEÇENEĞİ

Gazeteci Hilal Köylü’nün aktardığı iddiaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında maaşlara yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

Bu görüşmelerde, asgari ücrete enflasyon farkına ilave olarak yaklaşık yüzde 20 oranında bir artış yapılmasının değerlendirildiği öne sürülüyor.

EMEKLİLER İÇİN EK DÜZENLEME İHTİMALİ

Kulis bilgilerine göre emekli maaşları için de çeşitli formüller üzerinde duruluyor. Yıl sonuna doğru emeklilere seyyanen zam ve refah payı verilmesine yönelik çalışmaların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Emekli aylıklarına ilişkin olası düzenlemelerin ekonomi yönetiminin öncelikli başlıkları arasında yer aldığı konuşuluyor.