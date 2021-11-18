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Ankara Keçiören'de 3 katlı bir binada patlama oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara Keçiören'de 3 katlı bir binada patlama oldu

ANKARA'nın Keçiören ilçesi Kuyubaşı Mahallesi'nde 3 katlı bir binada patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişinin yaralandığı aktarılırken ekiplerin arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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ANKARA'nın Keçiören ilçesi Kuyubaşı Mahallesi Kızlarpınarı Caddesi'nde 3 katlı bir binanın tüm katlarının mutfak bölümlerinde patlama meydana geldi.

Binada doğal gaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki 2 yaralı sağlık ekiplerine teslim edilirken ekiplerin enkazda arama çalışmaları devam ediyor.

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