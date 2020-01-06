Ankara hava durumu fena kar bastırdı okullar tatil mi 6 Ocak valilik tatil duyurusu

Ankara hava durumu raporlarını meteoroloji saatlik duyurdu kar yağışı etkisini arttıracak. Ankara için günler öncesinden yapılan kar yağışı uyarısı tuttu ve dün gece Ankara'da kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Ankara'da öğleden sonra okullar tatil olur mu gözler kar tatili açıklaması için Ankara Valiliği'ne çevrildi.