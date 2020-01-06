Ankara hava durumu fena kar bastırdı okullar tatil mi 6 Ocak valilik tatil duyurusu
ANKARA hava durumu için meteorolojinin tahminleri tuttu ve kar yağışı gece saatlerinde başladı. Özellikle Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Saatlik Ankara hava durumu raporlarına göre kar yağışı yarına kadar etkili olacak. Peki Ankara'da bugün okullar öğleden sonra tatil olur mu Ankara Valiliği kar tatili duyurusu yaptı mı?
Ankara hava durumu raporlarını meteoroloji saatlik duyurdu kar yağışı etkisini arttıracak. Ankara için günler öncesinden yapılan kar yağışı uyarısı tuttu ve dün gece Ankara'da kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Ankara'da öğleden sonra okullar tatil olur mu gözler kar tatili açıklaması için Ankara Valiliği'ne çevrildi.
Ankara'da beklenen kar yağışı fena bastırdı Ankara beyaza büründü. Yüksek kesimlerde daha etkili olan kar yağışı saatlik hava durumu tahminlerine göre gün içinde aralıklarla devam edecek. Peki öğleden sonra okullar tatil olacak mı?
6 Ocak Ankara'da okullar öğleden sonra tatil mi sorusunun net cevabı için şimdi gözler Ankara Valiliği'nde. Fakat henüz Ankara Valiliği'nden gelen kar tatili açıklaması yok.
Peki Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağışı devam edecek mi:
Ankara'da hava çok bulutlu, sabah erken saatlerden itibaren bölgenin güney ve batısından başlamak üzere zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.