Ankara Esenboğa Havalimanı'nda koronavirüs paniği İran uçağında korona şüphesi

Tahran-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları Uçağı, koronavirüs şüphesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havaalanı'na acil iniş yaptı.

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Ankara Esenboğa Havalimanı'nda koronavirüs (Covid-19) paniği yaşanıyor. Tahran'dan kalkıp İstanbul'a gelmekte olan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı koronavirüs şaphesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı'a acil iniş yaptı.

Uçakta bulunan yolculardan 12'si İran'ın Kum kentinden gelen 29 yolcuda koronavirüs şüphesi var. Uçakta bulunan 132 yolcunun sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınacağı öğrenildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan talimatla Türk şirketlerinin yalnızca İran’dan sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının taşınmasına izin verilmişti. Bu talimat doğrultusunda Covid-19 şüphesiyle karantinaya alınan yolcunun Türk kimlikli olma olasılığının yüksek olduğu belirtildi.

Ancak şu ana kadar uçak ve sefer bilgisiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.