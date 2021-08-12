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Ankara Emniyeti'nden Altındağ açıklaması: 76 provokatör yakalandı

Ankara Emniyeti'nden Altındağ açıklaması: 76 provokatör yakalandı

ANKARA Emniyet Müdürlüğü, bir Türk gencinin Suriyeliler tarafından öldürülmesinden sonra kentte çıkan olaylarla ilgili 76 provokatörün gözaltına alındığı duyurdu. Şahısların sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlar yapıp, bölgede çıkan olaylara da katıldıkları tespit edildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü: "Altındağ ilçemizde 10.08.2021 tarihinde meydana gelen üzücü olayın ardından vatandaşlarımızı provoke edip algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulundukları ve bölgedeki ızrar olaylarına karıştıkları tespit edilen 76 kişi yakalanmıştır.”

Ayrıca yakalananların 38'inin suç kaydı tespit edildi.

Ayrıntılar gelecek...

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