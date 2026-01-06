Ankara Emniyeti’nde ani görev değişikliği! O isim görevden alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde İstihbarat Şube Müdürü Gökhan Yücel’in görevden alınması, emniyet ve yargı arasında yaşandığı öne sürülen bir kriz iddiasını gündeme taşıdı. İçişleri Bakanlığı talimatıyla yapılan görev değişikliğinin perde arkasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nı ilgilendiren bir paylaşımın bulunduğu ileri sürüldü.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde hafta sonu öncesinde yaşanan ani görev değişikliği, emniyet kulislerinde geniş yankı uyandırdı. İstihbarat Şube Müdürü Gökhan Yücel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatı doğrultusunda görevden alınarak Polis Akademisi Başkanlığı’na görevlendirildi.

Cuma günü mesai saatlerinin bitimine kısa bir süre kala alınan kararla Yücel personel emrine alındı. Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in, Yücel’in yerine henüz yeni bir atama yapmadığı öğrenildi. Söz konusu gelişmenin, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Emniyet İstihbarat Başkanlığı tarafından da yakından izlendiği belirtildi.

GÖREVDEN ALMA KARARININ PERDE ARKASI

T24’te yer alan habere göre, emniyet çevrelerinde konuşulan iddialara göre, görevden alma kararının arka planında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nı ilgilendiren bir internet paylaşımı bulunuyor. Yücel’in, daha önce erişime engellenen ve başsavcılıkla ilgili iddialar içeren bir paylaşımı, yakın ilişki içinde olduğu üst düzey bir bürokrata ilettiği öne sürüldü.

Söz konusu paylaşımın daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görev yapan üst düzey bir yargı mensubuna ulaştırılmasıyla, emniyet ve yargı arasında rahatsızlığa yol açan bir kriz yaşandığı iddia edildi. Başsavcılık yönetiminin durumu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya aktarmasının ardından, sürecin büyümemesi amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne Yücel’in görevden alınması yönünde talimat verildiği belirtildi.

Talimatın ardından Gökhan Yücel’in, hafta başı beklenmeden görevinden alınarak Polis Akademisi Başkanlığı kadrosuna kaydırıldığı öğrenildi.