BIST 12.008
DOLAR 43,04
EURO 50,36
ALTIN 6.153,17
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara Emniyet Müdürlüğü otoparkında yangın çıktı! 6 tır zarar gördü

Ankara Emniyet Müdürlüğü otoparkında yangın çıktı! 6 tır zarar gördü

Ankara'da, Emniyet Müdürlüğünce kullanılan otoparkta çıkan yangın söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı olmazken, 6 tır zarar gördü. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.

Abone ol

Yenimahalle ilçesine bağlı Gazi Mahallesi Ankara Bulvarı'nda Ankara Emniyet Müdürlüğünce kullanılan otoparkta bulunan bir araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede otoparkta bulunan tırlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyete ait TOMA'larla da müdahale edilen yangın söndürüldü.

İlk belirlemelere göre otoparktaki 6 tırın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç de yangının çıktığı alana gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü otoparkında yangın çıktı! 6 tır zarar gördü - Resim: 0

Öte yandan, Ankara Valiliğinden yangınla ilgili yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Saat 14.20 sularında Yenimahalle ilçemizde bulunan ve Ankara Emniyet Müdürlüğüne ait açık otoparkta bir araçtan başlayan yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülmüş olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında bir kısım araç ve malzeme hasarı dışında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bulunmamaktadır. Yangının çıkış sebebi ve varsa sorumlularıyla ilgili teknik ve yasal araştırma, incelemeler sürdürülmektedir."

Ankara Emniyet Müdürlüğü otoparkında yangın çıktı! 6 tır zarar gördü - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'la yollarını ayıran Paulista'dan veda mesajı
Beşiktaş'la yollarını ayıran Paulista'dan veda mesajı
MHP'li Yönter'den ABD'ye 'Venezuela' tepkisi
MHP'li Yönter'den ABD'ye 'Venezuela' tepkisi
TFF açıkladı! Mehmet Altıparmak ve Mustafa Alper Avcı dahil 108 teknik sorumlu bahisten sevk edildi
TFF açıkladı! Mehmet Altıparmak ve Mustafa Alper Avcı dahil 108 teknik sorumlu bahisten sevk edildi
Tarihi Erzurum Kongre binasıyla ilgili kritik karar
Tarihi Erzurum Kongre binasıyla ilgili kritik karar
Haldun Dormen’den haber var! Sağlık durumunu açıkladı
Haldun Dormen’den haber var! Sağlık durumunu açıkladı
Okula gelmeyince ortaya çıktı: Evinde ölü bulundu!
Okula gelmeyince ortaya çıktı: Evinde ölü bulundu!
Vedaya çeyrek kala! Görüşmeler çoktan başladı, Szymanski Fener'den gidiyor
Vedaya çeyrek kala! Görüşmeler çoktan başladı, Szymanski Fener'den gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan otobüs hediye etti! Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nda yüzler gülüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan otobüs hediye etti! Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nda yüzler gülüyor
Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı geldi
Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı geldi
Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki verdi
Venezuela’da ulusal yas ilan edildi
Venezuela’da ulusal yas ilan edildi
Safranbolu'da korkunç yangın! Tarihi konak küle döndü
Safranbolu'da korkunç yangın! Tarihi konak küle döndü