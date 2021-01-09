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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan son dakika Aleyna Çakır açıklaması!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ölümüne ilişkin açıklama yapıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen isimli şahsın ölüm olayı ile ilgili olarak, Sema Esen’in klasik otopsi işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasından tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığımızca kanuni gereğine tevessül edilmiş olup, işlemler devam etmektedir." denildi.

Detay: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Esen’e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan erkek arkadaşı Ümitcan U. gözaltına alınmıştı. Ümitcan U., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Esen’in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp raporu istenmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapor savcılığa gönderilmişti.

Raporda Esen’in otopsisinde dış muayenesinde ası dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanılmadığı ifade edilmişti.

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