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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerginlik! Mansur Yavaş'tan olay talimat

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerginlik! Mansur Yavaş'tan olay talimat

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek göreve başlayan Mansur Yavaş, şirketlerin birçoğunun tasfiyesi için talimat verdiğini ve tasfiyenin gerekçelerini açıkladı.

Mazbatasını alarak göreve resmi olarak başlayan Yavaş  şirketlerin birçoğunun tasfiyesi için talimat verdiğini, yönetim kurulları değiştikten sonra tasfiyelerin gerçekleşeceğini belirterek, "Bundan sonra mümkün olduğu kadar belediyenin ihalelerini belediye kendisi yapacak. Hiçbir şekilde işçi çıkarmadan o işçilerin devrini sağlayacağız." dedi.

'Şirketlerin birçoğunun tafsiyesi için talimat verdim'

Yavaş, belediye şirketleriyle ilgili, "Şirketlerin birçoğunun tasfiyesi için talimat verdim. Yönetim kurulları değiştikten sonra tasfiye edeceğiz. Bundan sonra mümkün olduğu kadar belediyenin ihalelerini belediye kendisi yapacak. Hiçbir şekilde işçi çıkarmadan o işçilerin devrini sağlayacağız. Şirketlere ihale vermek suretiyle, onların da başkalarına ihaleyi vermesinin önüne geçiyoruz." diye konuştu.

Oy çokluğuyla kabul edildi

Toplantıda söz alan AK Parti Ankara il Gençlik Kolları Başkanı ve Keçiören Meclis Üyesi Ali Osman Özdemir, Yavaş'ın seçim öncesinde yaptığı bir açıklamada, "Öğrenci evi statüsünde olan yerler için ilk meclis toplantısında yüzde 50 indirim uygulayacağız" dediğini anımsatarak, bunun yerine ilk meclis toplantısında danışman ücretlerinin yer almasını üzüntüyle karşıladığını söyledi.

Konuşmaların ardından dünkü toplantıya ilişkin tutanak metni oy çokluğuyla kabul edildi. Bazı faaliyet raporlarının görüşülmesi için toplantı yarına ertelendi.

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