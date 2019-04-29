Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yağmur duasında

Sarıoba Mahallesi’nde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bereket için edilen duaların kabul olması temennisinde bulunarak, “Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan hemşehrilerimize bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum. Bizler bölge sakinlerimize daha iyi hizmetler sunmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.