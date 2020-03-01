HABER /  MHP

Ankara bu fotoğrafı konuşuyor? Elini sıkmadı mı?

MHP lideri Devlet Bahçeli, İdlib'deki hain saldırıda Şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın cenaze törenine katıldı. Bahçeli ile cenazeye katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı günün en çok konuşulan karesi oldu.

Abone ol

Sosyal medya Bahçeli-Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde çekilen fotoğrafını konuşuyor. MHP lideri, İdlib'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın cenazesinde kendisini selamlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bakışı günün karesi oldu.

 Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başta olmak üzere kabine üyeleri katıldı.

Bahçeli'nin tavrı tartışma yarattı

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı öncesi MHP lideri Devlet Bahçeli, kendisini selamlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile el sıkışmadığı ileri sürüldü. 

İşte sosyal medyanın o çok konuştuğu fotoğraf;

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray Gençlerbirliği maçı CANLI YAYIN
Esed'in iki savaş uçağını düşürdük SİHA'mızı vuran savunma sistemini imha ettik
Ukrayna'dan Bahar Kalkanı desteği: TSK saflarında savaşmak istiyoruz
İdlib'de 9 köy rejim güçlerinden geri alındı
Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe de gözaltına alındı
Darbeci Hafter heyetinden Esed rejimine üst düzey ziyaret
ÖNCEKİ HABERLER
Papa koronavirüse yakalandı iddiası! Vatikan'dan açıklama
Corona virüsü sebebiyle Amazon bir milyon ürünü kaldırdı
Marmaray'da yeni düzenleme! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıkladı
Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı! Havale ve EFT ücretleri değişti
Almanya'da evlat nöbeti başlattı: Kızımı istiyorum
Artık gün nedir neden Şubat ayına eklenir?
Yorumlar