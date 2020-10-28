Ankara Başsavcılığı Charlie Hebdo dergisi hakkında soruşturma başlattı

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'a yönelik alçakça kapağı nedeniyle Fransız Charlie Hebdo dergisi hakkında soruşturma başlatıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli yayınları nedeniyle Fransız Charlie Hebdo dergisi hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Charlie Hebdo isimli Fransız dergisinde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan yayın dolayısıyla Charlie Hebdo isimli derginin yetkilileri hakkında TCK 12, 13 ve 299. maddeleri gereğince Cumhurbaşkanına hakaret suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.