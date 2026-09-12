Ankara barajlarında doluluk geçen yıla göre yüzde 108 arttı

ANKARA Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), başkente içme ve kullanma suyu sağlayan barajlardaki güncel su durumuna ilişkin verileri açıkladı. Yayımlanan rapor, geçen yıl kuraklık riskiyle karşı karşıya kalan Ankara'da bu yıl su stoklarının belirgin şekilde arttığını ortaya koydu.

VERİLERLE ANKARA BARAJLARINDAKİ DEĞİŞİM

ASKİ'nin 10 Eylül tarihli verileri dikkate alınarak yapılan karşılaştırmalı istatistikler ve mevcut durum şu şekildedir:

Toplam 1 milyar 454 milyon 666 bin metreküp kapasiteye sahip barajlardaki su miktarı, 10 Eylül 2025'te 279 milyon 967 bin metreküp (yüzde 19,25) seviyesindeyken; 10 Eylül 2026 itibarıyla 583 milyon 728 bin metreküpe (yüzde 40,13) yükseldi. Doluluk oranındaki artış yüzde 108,47 olarak kaydedildi.

Aktif kullanılabilir su miktarı geçen yılın aynı döneminde 91 milyon 10 bin metreküp (yüzde 6,98) iken bu yıl 432 milyon 21 bin metreküpe (yüzde 33,16) çıkarak yaklaşık 5 katlık bir artış gösterdi. Ocak-Eylül döneminde barajlara gelen su miktarı ise geçen yıla kıyasla yüzde 381,9 artarak 750 milyon 57 bin 902 metreküpe ulaştı.

Kente sağlanan günlük ortalama su miktarı geçen yıl 1 milyon 583 bin 729 metreküp iken bu yıl 1 milyon 653 bin 985 metreküp olarak ölçüldü.

BARAJ BAZINDA DOLULUK SEVİYELERİ

Ankara'ya su sağlayan barajların toplam kapasite, mevcut su miktarı ve doluluk oranları şöyledir: