Ankara Altındağ'da çıkan Afgan ve Suriyeli mülteci olaylarına İzzet Çapa isyan etti

"Bakın ben bayılmıyorum sayfama her gün bir Afgan, bir Suriyeli haberi koymaya..."

Toplumsal konulara ve olaylara duyarlı yaklaşımıyla tanınan magazinci İzzet Çapa, konuya ilişkin bir paylaşım daha yaptı. Çapa, son günlerde magazin gündeminden ziyade mülteci konularıyla ilgili paylaşımlar yapmasına açıklık getirerek "Bakın ben bayılmıyorum sayfama her gün bir Afgan, bir Suriyeli haberi koymaya... Ama bu iş çığrından maalesef çıkıyor; ülkesine aşık bir vatandaş olarak da mecburum uyarmaya... Önlem şart bu işe... Dur demek şart bu gidişe...." ifadelerini kullandı. Çapa bu notuna, Afgan ve Suriyeli mültecilerle yaşanan kavgaya ilişkin başka bir videoyu paylaşırken yer verdi.