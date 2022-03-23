Ankara A101'de müşteri ve çalışan birbirine girdi! Tekme ve yumruklar uçuştu

ANKARA'nın Mamak ilçesinde bir markette iki müşteri ile market çalışanı arasında kavga çıktı. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Mamak ilçesinde yer alan bir A101 marketinde meydana geldi. İddialara göre iki müşteri bilinmeyen bir sebeple markette çalışan reyon görevlisine saldırdı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bıraktı. O anlar ise marketin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Yüzüne darbe alan market çalışanının ise saldıran müşterilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.