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ANKA ajansından gelen verilere göre önde olduğu görülen Ekrem İmamoğlu açıklama yapacak - Canlı yayını bu linkten anlık takip edebilirsiniz! ANKA İstanbul seçim sonuçlarını yayına açtık! Sandıkların yüzde 15'i açıldı! Aradaki fark sürekli değişiyor. Tıklayın Haberin devamı.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%53,68
%45,40
4.473.818 3.783.494
AÇILAN SANDIK : %95,23
BİNALİ YILDIRIM BİNALİ YILDIRIM
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HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019

ANKA'nın verileri... Ekrem İmamoğlu açıklama yapmaya hazırlanıyor

ANKA'nın verileri... Ekrem İmamoğlu açıklama yapmaya hazırlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan seçimde ANKA ajansında sonuçlara dair veriler gelmeye devam ederken, Ekrem İmamoğlu Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geldi. İmamoğlu'nun açıklama yapacağını öğrenildi.

İstanbul yaklaşık 10 milyon seçmenle sandık başına gitti. Sandıklar kapandı, sayım başladı. 

ANKA ajansının açılan sandıklardan aldıkları verilere göre İmamoğlu önde görünüyor.

Açıklama yapacak

Ekrem İmamoğlu'nun saat 19:00'da açıklama yapacağı öğrenildi.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI ANKA - AA CANLI YAYINI >>>

Ayrıntılar geliyor..

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