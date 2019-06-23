ANKA'nın verileri... Ekrem İmamoğlu açıklama yapmaya hazırlanıyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan seçimde ANKA ajansında sonuçlara dair veriler gelmeye devam ederken, Ekrem İmamoğlu Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geldi. İmamoğlu'nun açıklama yapacağını öğrenildi.
İstanbul yaklaşık 10 milyon seçmenle sandık başına gitti. Sandıklar kapandı, sayım başladı.
ANKA ajansının açılan sandıklardan aldıkları verilere göre İmamoğlu önde görünüyor.
Açıklama yapacak
Ekrem İmamoğlu'nun saat 19:00'da açıklama yapacağı öğrenildi.
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