ANKA seçim sonuçları CHP verileriyle! AA canlı İstanbul sonuçları

İSTANBUL'da oy verme işlemi bitti, sandıklar kapandı. Seçim sonuçlarına ilişkin son dakika haberleri CHP verileriyle ANKA ve Anadolu Ajansı'ndan canlı yayınla internethaber.com sitesinde yer alıyor.

İSTANBUL'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmen için sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle tamamlandı ve sandıklar kapandı. İlk sonuçlar da gelmeye başladı. ANKA sonuçları vermeye başlarken Anadolu Ajansı seçim sonuçlarını saat 19.15'de açtı.

Veriler sürekli güncelleniyor

İstanbul seçimlerinde ANKA'nın ardından Anadolu Ajansı da sonuçları vermeye başladı. İki ajansın geçtiği oy oranları şöyle:

İstanbul seçim sonuçları sayfasında verileri siz okurlarımıza açtık. Aşağıdaki linke tıklayıp takip edebilirsiniz.



İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI ANKA - AA CANLI YAYINI >>>

Anadolu Ajansı ile birlikte CHP verilerini sunan ANKA'nın canlı seçim sonuçları internethaber'de tek sayfada yer alıyor.

YSK kararı uyarınca saat 21.00'a kadar sonuçların yayınlanmaması gerekiyor. Ancak YSK çoğunlukla bu saati daha erkene alıyor. Sonuçların saat 18.00'den itibaren açıklanmaya başlaması bekleniyor.

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ile Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel ile bağımsız adaylar yarışıyor.