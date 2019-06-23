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AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım'dan ilk açıklama! Rakibim Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum Haberin devamı. ANKA ajansından gelen verilere göre önde olduğu görülen Ekrem İmamoğlu açıklama yapacak - Canlı yayını bu linkten anlık takip edebilirsiniz! ANKA İstanbul seçim sonuçlarını yayına açtık! Sandıkların yüzde 15'i açıldı! Aradaki fark sürekli değişiyor. Tıklayın Haberin devamı.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
%53,69
%45,39
4.484.840 3.791.227
AÇILAN SANDIK : %95,45
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ANKA seçim sonuçları CHP verileriyle! AA canlı İstanbul sonuçları

ANKA seçim sonuçları CHP verileriyle! AA canlı İstanbul sonuçları

İSTANBUL'da oy verme işlemi bitti, sandıklar kapandı. Seçim sonuçlarına ilişkin son dakika haberleri CHP verileriyle ANKA ve Anadolu Ajansı'ndan canlı yayınla internethaber.com sitesinde yer alıyor.

İSTANBUL'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmen için sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle tamamlandı ve sandıklar kapandı. İlk sonuçlar da gelmeye başladı. ANKA sonuçları vermeye başlarken Anadolu Ajansı seçim sonuçlarını saat 19.15'de açtı. 

Veriler sürekli güncelleniyor
İstanbul seçimlerinde ANKA'nın ardından Anadolu Ajansı da sonuçları vermeye başladı. İki ajansın geçtiği oy oranları şöyle:

ekrem

İstanbul seçim sonuçları sayfasında verileri siz okurlarımıza açtık. Aşağıdaki linke tıklayıp takip edebilirsiniz. 

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI ANKA - AA CANLI YAYINI >>>

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Anadolu Ajansı ile birlikte CHP verilerini sunan ANKA'nın canlı seçim sonuçları internethaber'de tek sayfada yer alıyor. 

YSK kararı uyarınca saat 21.00'a kadar sonuçların yayınlanmaması gerekiyor. Ancak YSK çoğunlukla bu saati daha erkene alıyor. Sonuçların saat 18.00'den itibaren açıklanmaya başlaması bekleniyor.

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ile Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel ile bağımsız adaylar yarışıyor.

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